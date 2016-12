Nba: Gallinari si arrende a Gasol, Warriors spaventosi

3 dicembre 2015

Pesa come un macigno la doppia doppia di Gasol nell'economia della gara dello United Center. Lo spagnolo offre l'ennesima prova strepitosa del suo 2015 e guida i Bulls all'11esimo successo stagionale: 12/19 per il fenomeno di Barcellona, che domina sotto canestro sfiorando i 20 rimbalzi in 36 minuti sul parquet. Gallinari non è in serata, per lui un opaco 5/15 con 5 rimbalzi e 4 assist. I Nuggets raccolgono la 13esima sconfitta in regular season.



Di fronte a papà Dell, leggenda di Charlotte e ora commentatore tv per gli Hornets, Steph Curry offre una deliziosa prova della sua classe. In soli tre quarti giocati sono 40 i punti del fenomeno di Akron, che annichilisce la resistenza degli avversari e guida gli Warriors alla ventesima vittoria in altrettante gare da inizio stagione. 8/11 da tre per un Curry che prima della gara applaude, come tutta la Time Warner Cable Arena, la cerimonia celebrativa in onore del padre, miglior realizzatore nella storia di Charlotte.