Nba: Gallinari, ritorno col botto! Belinelli ko coi Cavs

25 marzo 2017

I Denver Nuggets si avvicinano sempre di più ai playoff grazie al successo esterno per 125-117 sul campo degli Indiana Pacers. Gallinari torna in campo dopo il problema al ginocchio e risponde con una doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi nonostante una brutta serata al tiro, 2 su 12 (17 su 18 ai liberi). Spicca un maestoso Nikola Jokic da 30 punti con 17 rimbalzi. Si allontanano invece i playoff per gli Charlotte Hornets che si arrendono in casa 112-105 ai Cleveland Cavaliers di un LeBron James da 32 punti con 9 rimbalzi e 11 assist. Non basta ai calabroni un'altra grande prestazione di Belinelli, 22 punti con 7 su 12 al tiro in 32 minuti. Il protagonista della notte è senza dubbio Devin Booker. I Phoenix Suns perdono 130-120 a Boston contro i Celtics di Isaiah Thomas, 34 punti, ma Devin fa la storia chiudendo con 70! Il figlio del Melvin visto a Milano, appena 20enne, diventa il più giovane di sempre a segnare almeno 60, l'undicesimo a superare quota 70 e il primo dagli 81 di Kobe Bryant nel 2006. Booker segna 51 punti nel secondo tempo, 28 nel quarto periodo: chiude con 21 su 40 al tiro e 24 su 26 ai liberi. Una prestazione storica, non coronata però dal successo.



Successi invece nella notte per i Golden State Warriors, che battono 114-100 i Kings con 27 punti di Curry e ipotecano il primo posto a Ovest, per i Lakers, 130-119 sui Twolves in overtime con 35 di Clarkson, per Houston sui Pelicans, 117-107 con un magico James Harden da 38 e 17 assist, per i Bucks, 100-97 contro Atlanta con 34 punti di Antetokounmpo, per i 76ers che vincono 117-107 a Chicago con 32 di un eccellente Dario Saric, per gli Wizards, 129-108 contro i Nets con 22 di Wall, e per Orlando su Detroit, 115-87 con la tripla doppia da 14, 11 rimbalzi e 10 assist di Elfrid Payton.