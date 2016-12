Nba: Gallinari non basta, Nuggets ko contro i Celtics

28 gennaio 2016

Un super Danilo Gallinari non basta ai Nuggets per avere la meglio sui Celtics. L'azzurro segna 23 punti ma a fare festa è Boston che s'impone su Denver per 111-103. La notte Nba regala spettacolo, questa volta a strappare la copertina per i Warriors non è Curry (14 punti), ma il compagno di squadra Thompson, la guardia di Golden State mette a referto ben 45 punti nel 127-107 finale contro Dallas. Successo anche per gli Spurs: 130-99 sui Rockets.

Tutto facile per i Jazz contro gli Hornets, 102-73 il finale di una partita senza storia, escluso il primo quarto chiuso sul 18 pari. Per Utah brillano Hood e Hayward, autori di 24 e 22 punti. Nessun problema anche per i Cavaliers che s'impongono 115-93 sui Suns (21 punti a referto per LeBron James e Kevin Love). Vittoria di misura, invece, per i Clippers, 85-83 sugli Hawks. Cadono i 76ers, 110-97 per i Pistons (25 punti per Drummond). Grande equilibrio tra Thunder e Timberwolves, la spunta Oklahoma City 126-123.