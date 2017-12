Nba, Gallinari fuori sei settimane

21 dicembre 2017

Tegola per i Los Angeles Clippers: Danilo Gallinari dovrà stare fermo sei settimane. "Sto così così, l'infortunio è come quello di un mese fa: uno strappo muscolare parziale. Bisogna star fermi e pian piano recuperare, sperando di curarlo al meglio per non avere ricadute come la prima volta. Nell'infortunio precedente sono rimasto fermo quattro settimane, stavolta allungheremo e starò fuori credo per sei", ha detto l'ala italiana.



Problema al gluteo che lo terrà fuori dal campo fino ai primi giorni di febbraio. "È un infortunio strano perché la risonanza è difficile da leggere ed è ancora più difficile avere la giusta misura nella riabilitazione. Entrambe le volte si è formato tanto sangue nella zona del gluteo e un grosso ematoma: questa volta me lo hanno tirato fuori con un po' di siringhe. Ora non c'è più l'edema e ricomincio la riabilitazione normale che ho già fatto la prima volta, ma prendendocela con più calma".



Il dubbio è che il rientro sia stato fin troppo affrettato la prima volta, anche se Gallinari non ha certezze a riguardo: "Non è facile giudicare: non so se sono rientrato troppo presto, neanche i dottori lo sanno per certo. Ma stavolta dovremo prendercela con un po' più di calma".