Nba: Gallinari fa festa, Westbrook stende i Mavericks

27 gennaio 2017

Al Pepsi Center di Denver va in scena l'incontro più scoppiettante della nottata Nba. I Suns, guidati da Eric Bledsoe (28 punti) e da Devin Booker (24) chiudono in vantaggio 61-57 all'intervallo lungo. I Nuggets reagiscono: Jokic (uscito per un infortunio all'anca) e Gallinari salgono in cattedra del quarto quarto. L'azzurro, in 35 minuti, sigla 25 punti con 7 rimbalzi e 1 assist. Denver consolida così l'ottavo posto a Ovest conquistando la quinta vittoria consecutiva in casa.



Sale a tre, invece, il numero di gare vincenti per i Thunder che continuano a volare grazie all'apporto del solito immenso Westbrook, capace di siglare 17 dei suoi 45 punti negli ultimi 8 minuti di gara. Dallas paga cara l'assenza di Dirk Nowitzki e il solo Harrison Barnes (31 punti) non basta. Paul George (32) e Myles Turner (23) mettono a segno 55 punti complessivi trascinando gli Indiana Pacers al successo sui Timberwolwes al Target Center. Per Minnesota Karl Anthony Towns chiude in doppia doppia con 33 punti e 10 rimbalzi. Ottava sconfitta nelle ultime nove apparizioni per i Lakers che cadono 96-88 alla Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City per mano dei Jazz. Utah approfitta della serata positiva di Gordon Hayward, autore di 24 punti.