Nba, Gallinari e Belinelli: "Vogliamo i playoff"

27 settembre 2016

Finalmente si torna in campo. Dopo una lunga estate di delusione e riflessione, Danilo Gallinari e Marco Belinelli ripartono con la NBA. Il media day segna l’inizio della stagione. Mai così vicini, nonostante i 2.500 km che separano Denver da Charlotte. Entrambi con il desiderio di dimenticare in fretta la mancanza qualificazione olimpica e con il desiderio di tornare ai play off. Il Gallo è ormai il punto di riferimento dei Nuggets. Una squadra giovane ma che non vuole nascondere le sue ambizioni. Sono quattro anni che manca la post season.



“Devo essere continuo in ogni partita e trascinare la squadra ai playoff, quello è il primo obiettivo. La scorsa stagione dal punto di vista individuale è andata bene, le statistiche erano buone e miglioreranno, ma se andiamo ai playoff è meglio per tutti. Non sopporterei un'altra stagione senza post-season, non possiamo lasciare che accada”. 82 gare di stagione regolare che la Nba consente di seguire in diretta grazie al League Pass, per non perdere neppure un’azione dell’azzurro. Si è parlato spesso di una sua possibile partenza, addirittura di un trasferimento a Cleveland alla corte di LeBron James,ma per ora resta in Colorado.



In North Carolina, invece, il Beli riparte con una nuova avventura. Alla corte di Michael Jordan, il bolognese vuole dimenticare in fretta la pessima parentesi con i Sacramento Kings. Anche con gli Hornets, l’obiettivo e andare ai play off. Immediato il feeling con il coach Clifford. “Mi piace molto il modo di allenare di Clifford. Charlotte è una squadra che lavora alla Spurs, giocando d’insieme e senza nessuna super star al centro”. Complimenti contraccambiati: “Marco è molto motivato ed è felicissimo di essere con noi. È un grandissimo giocatore di pick n’roll ed è un difensore molto migliore di quel che si crede. Sono sempre stato un suo fan: ricordo ancora l'ottima stagione, e le ottime Finals, che ha disputato con gli Spurs”. Insomma gli ingredienti sono quelli giusti.