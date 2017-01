Nba: Gallinari e Belinelli ko, i Rockets piegano i Thunder

6 gennaio 2017

Notte amara per i colori azzurri in Nba. Danilo Gallinari sigla 15 punti in 28 minuti ma i suoi Nuggets vengono travolti 127-99 in casa dagli Spurs. Per San Antonio Aldridge ne mette a referto 28. I Detroit Pistons sconfiggono 115-114 i Charlotte Hornets di Marco Belinelli (5 punti). Il cestista di San Giovanni in Persiceto si vede annullare la tripla della possibile vittoria, messa a segno pochi istanti dopo la sirena.