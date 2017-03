Nba: Gallinari cade coi Pelicans, Belinelli sorride

27 marzo 2017

Serata da dimenticare per i Nuggets, sconfitti con uno scarto di 25 dai Pelicans. A trascinare New Orleans ci pensa il solito Anthony Davis con 31 punti e 15 rimbalzi mentre Gallinari, dopo un buon avvio, si spegne e sigla solo 11 punti. Da dimenticare anche la prestazione di Nikola Jokic che si ferma a quota 8. A rovinare ancora di più di piani di coach Michael Malone ci pensano i Trail Blazers che, vincendo a Los Angeles, agganciano Denver in classifica nell'ultimo posto disponibile per i playoff con un record di 35-38.



Dopo aver dominato i primi due quarti allo Spectrum Center, Charlotte riesce a domare la rimonta di Phoenix e piazza un parziale decisivo di 13-0 nel finale che permette di tornare al successo dopo il ko con Cleveland. Mvp dell'incontro è Kemba Walker con 31 punti e 9 assist. Belinelli ne sigla 8 in 21 minuti.



I Rockets battono i Thunder e vincono così la sfida tra gli attacchi forse più spettacolari dell'intera Nba. Se per Oklahoma City Westbrook sigla la 36esima tripla doppia stagionale portandosi a -5 dal record storico di Oscar Robertson, a trascinare Houston ci pensa il solito James Harden con 22 punti e 12 assist a cui si aggiungono i 31 punti di Lou Williams e i 24 a testa di Trevor Ariza e Eric Gordon.



Tra le altre gare della notte Boston regola 112-108 Miami con uno scintillante Isaiah Thomas, autore di 30 punti. Continuano a volare i Golden State Warriors che battono 106-94 i Memphis Grizzlies e ottengono la settima vittoria consecutiva. Per Klay Thompson 31 punti mentre sono 21 quelli di Steph Curry con 11 assist. Chicago stende 109-94 Milwaukee con Nikola Mirotic che chiude a quota 28. Prosegue la crisi nera degli Hawks che perdono 107-92 contro i Nets. La franchigia che detiene il peggior record della Lega condanna Atlanta all'ottava sconfitta di fila. In difficoltà anche i Clippers, battuti 98-97 in casa dai Kings.