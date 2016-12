Nba: Gallinari battuto dagli Heat, Westbrook da sogno

1 dicembre 2016

Nove le gare giocate nella notte Nba, con il match tra 76ers e Kings rimandato per un problema di condensa sul parquet del Wells Fargo Center. Gallinari firma 17 punti, 4 assist e 4 rimbalzi in 36' nel ko dei suoi Nuggets, battuti 106-98 dagli Heat al Pepsi Center. Serata da urlo per Russell Westbrook , che firma la quarta tripla doppia di fila con 35 punti, 11 assist e 14 rimbalzi: i suoi Thunder passano 126-115 dopo un overtime coi Wizards.

Momento tutt'altro che semplice per i Nuggets, che non riescono proprio a trovare continuità: dopo l'incoraggiante vittoria contro Phoenix, Denver trova l'11esima sconfitta della sua regular season perdendo in casa contro gli Heat. Il mattatore della serata è Hassan Whiteside, con 25 punti e soprattutto 16 rimbalzi che schiantano Gallinari e compagni. La prova dell'azzurro è discreta e nulla più, 6/16 dal campo non basta per far male a Miami.



Fa malissimo agli avversari, invece, un Russell Westbrook ai limiti della realtà. Quarta tripla doppia di fila e numeri sempre più spaventosi, anche perché contro i Wizards è gara vera, trascinata ai supplementari e vinta con la forza. E proprio nell'overtime il play si scatena, con 14 punti dei 35 complessivi. Da segnalare quanto accaduto nella notte a Philadelphia: Wells Fargo Center inagibile per un problema di condensa sul parquet, causato da una partita di hockey su ghiaccio della sera precedente, e serata di riposo forzato per 76ers e Sacramento Kings.