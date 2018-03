Nba: frattura alla mano, Gallinari fuori 2 settimane

3 marzo 2018

La sfortuna sembra non abbandonare mai Danilo Gallinari. L'azzurro, infatti, dovrà stare fermo per due settimane a causa di una microfrattura alla mano destra rimediata contro Golden State e che solo la risonanza magnetica effettuata a Los Angeles giovedì ha evidenziato dopo che dalle lastre effettuate a Oakland e a Phoenix non era risultato nulla. Una disdetta per i Clippers a caccia di una posto nei playoff.

Il Gallo ha disputato solo 19 delle 61 gare disputate dai Clippers: prima per un doppio infortunio muscolare al gluteo sinistro, infine per la frattura alla mano destra provocata dallo scontro con Draymond Green nel match contro Golden State. Soltanto il terzo esame ha accertato la frattura alla mano, per quello che è l'ennesimo ko di una carriera caratterizzata dalla cattiva sorte almeno quanto dal talento. L'ex ala dell'Olimpia Milano, infatti, in quasi dieci stagioni NBA ha saltato ben 304 partite sulle 783 possibili nella regular season. Di fatto, Danilo ha mancato il 39% delle gare.



E quando la sfortuna si ricorda di lasciarlo in pace, il Gallo ci mette anche del suo. Come la scorsa estate, quando per un raptus ha saltato gli Europei dopo aver colpito con un pugno l’olandese Jito Kok: frattura alla mano destra, la stessa che lo blocca oggi, anche se la microfrattura è in un punto completamente diverso e i due infortuni non sono collegati.



Una disdetta per i Clippers, a mezza gara dall'ottavo posto a Ovest ma con davanti un calendario piuttosto impegnativo.