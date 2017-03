Nba, farmaco vietato: Noah squalificato 20 partite

25 marzo 2017

Stagione da dimenticare per Joakim Noah. Il centro dei New York Knicks è stato squalificato per 20 partite per aver violato il protocollo antidoping dell'Nba: ha assunto un farmaco da banco (quindi liberamente acquistabile) severamente vietato dalle norme della lega basket americana. L'assunzione non è stata "né volontaria né consapevole" e Noah ha cooperato attivamente all'indagine della lega.