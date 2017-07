Nba, ecco la nuova maglia di Golden State

18 luglio 2017

Dopo l’annuncio della partnership fatto nel giugno 2015, oggi Nike e NBA svelano i primi dettagli della nuova divisa dei Golden State Warriors.



Le nuove divise NIKE NBA sono realizzate con una versione rivisitata della tecnologia Nike Aeroswift, frutto dell’esperienza di 25 anni di lavoro sul basket a tutti i livelli e degli insight provenienti dai migliori giocatori attualmente nella lega.



Nike ha adeguato le divise a una delle leghe più intense, con 82 partite di stagione regolare, facendo una mappa 3D del corpo dei giocatori per capire quali sono le zone di calore e di umidità. Questa ricerca ha portato i designer di Nike a fare delle modifiche significative al peso, al fit e alla composizione delle divise - con una particolare attenzione all’agilità del giocatore.



I giocatori NBA, inclusi quelli che hanno vinto l’oro alle ultime Olimpiadi, hanno testato le prime versioni della divisa e hanno fornito utili feedback per una continua evoluzione del design, per migliorare il movimento delle braccia, per il girocollo e per avere delle cuciture che non dessero fastidio durante la partita.



“Il vantaggio mentale che ti dà una divisa è senza prezzo,” afferma Kyrie Irving. “Il fatto che Nike abbia ascoltato i nostri consigli mentre sviluppava i materiali è importantissimo. Sono veramente contento del nuovo fit."



Il maggior cambiamento apportato da Nike riguarda il giromanica che ha migliorato sensibilmente l’agilità del giocatore. Inoltre l’orlo della canotta e dei pantaloncini è stato modificato per aumentare il range di movimento.



“Quando ti senti bene, giochi bene,” dice Draymond Greed. “Ben venga ogni dipo di vataggio sul campo e le nuove divise Nike NBA sono state realizzate secondo ai nostri feedback”.



La divisa è composta da una combinazione di Alpha Yarns e polyestere riciclato (per una divisa sono state impiegare circa 20 bottiglie di plastica). Non solo questo mix di filati rappresenta il grande impegno di Nike per la sostenibilità, ma permette anche all'umidità di lasciare il corpo più rapidamente rispetto alle precedenti uniformi NBA - il sudore passa all’esterno della divisa il 30% più velocemente rispetto alle uniformi NBA precedenti, e asciuga il 15% più velocemente.



Il Better World di Nike guida la cultura alla sostenibilità, promuovendo l’utilizzo della plastica riciclata ottenuta dalle bottiglie d’acqua per creare filati che vanno a formare le nuove divise NBA.



NUOVE DICITURE PER LE DIVISE NBA



Non saranno più utilizzati da quest’anno le definizioni “Home” e “Road”. A partire dalla stagione 2017-18 il team che gioca in casa sceglierà quale divisa utilizzare nelle partite in casa e il team avversario sceglierà una divisa a contrasto tra quelle in dotazione.



Con questo cambiamento, Nike e NBA hanno lavorato insieme per creare 4 divise per ogni team, denominate come “editions” ognuna delle quali trae ispirazione dalla tradizione NBA e dalla rispettiva franchigia.



Le prime due versioni, che i team presenteranno durante l’estate e che debutteranno in campo a inizio stagione, saranno le Association edition e Icon edition. Le altre due versioni ispirate rispettivamente alla mentalità del giocatore NBA e alla comunità che supporta squadra, saranno presentate durante la stagione.



La Association Edition, la tradizionale divisa bianca che sarà nella dotazione dei 30 team, rappresenta l’appartenenza al club di basket più esclusivo al mondo. E’ per ogni giocatore la vera conquista, ciò per cui ha sempre lavorato e lottato.



La Icon Edition, precedentemente nota come divisa “road”, rappresenta la ricchezza della tradizione e l’identità di ogni franchigia. Questa edizione sarà connotata dal colore del team, il colore al quale i fan sono più legati.



Anche in questa stagione otto team NBA avranno la divisa Classic Edition che sarà disponibile in autunno. Questa edition celebra alcune delle divise più iconiche della storia della lega e potrà essere utilizzata a discrezione del team.