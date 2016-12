Nba: è un Gallo show, ridono Warriors e Spurs

16 dicembre 2016

Notte da incorniciare per Danilo Gallinari e i Denver Nuggets : in Nba l'azzurro guida i suoi alla vittoria sui Portland Trail Blazers 132-120 con 27 punti. In vetta alla Western Conference continua il duello a distanza Spurs-Warriors , entrambi arrivati alla terza vittoria consecutiva. Si rialzano i Pelicans, che superano in casa gli Indiana Pacers grazie ai 35 punti e 16 rimbalzi di un sontuoso Anthony Davis.

Al Pepsi Center andava in scena uno scontro diretto nella lunga corsa per l'ottavo posto a ovest: Portland si aggrappa al solito Damian Lillard (40 punti e 10 assist per il playmaker dei Trail Blazers) ma Denver replica portando tutto il quintetto base in doppia cifra: decimo successo stagionale per i Nuggets.



La corsa dei Knicks si interrompe, manco a dirlo, alla Oracle Arena: con Anthony e Rose a riposo a Golden State basta mettere la seconda per regolare New York 103-90. 25 punti sono di Klay Thompson, 15 invece per Durant. San Antonio replica e si mantiene sotto le due vittorie di distanza dalla squadra di coach Kerr andando a vincere sul campo dei Phoenix Suns per 107-92. Nella Eastern Conference i Milwaukee Bucks sorprendono i Bulls (108-97) mentre allo Smoothie King Center i Pacers devono arrendersi 102-95 alla straripante prestazione di "The Unibrow", Anthony Davis.