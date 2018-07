Nba, è James Harden l'MVP 2017/2018

26/06/2018

James Harden (Houston Rockets) è l' MVP della stagione 2017/2018 dell'Nba . Il barba ha chiuso la stagione raggiungendo Michael Jordan come l'unico giocatore ad aver realizzato in media 20 punti, 8 assist, cinque rimbalzi e 1,7 palle rubate in stagione. Harden ha preceduto nella classifica del premio Nba LeBron James e Anthony Davis.

Harden sale sul palco assieme alla madre. "È la mia spina dorsale, nella buona e nella cattiva sorte: sono contento che sia mia madre". E si toglie un sassolino dalla scarpa: "Penso che avrei dovuto vincere anche l'anno scorso (il premio andò a Russell Westbrook, ndr): non vedo molta differenza tra come ho giocato quest'anno e quello che avevo fatto nel 2016-17".



Il premio di miglior matricola va all'australiano Ben Simmons, prima scelta assoluta al draft 2016 e rivelazione con Philadelphia che ha preceduto Donovan Mitchell (Utah Jazz) e Jayson Tatum (Boston Celtics). Rudy Gobert è il miglior difensore del 2017-18. È il primo giocatore dei Jazz a vincere il premio dopo Mark Eaton nel 1989. Precede Joel Embiid (Sixers) e Anthony Davis (Pelicans). Victor Oladipo di Indiana è il "piu' migliorato" precede Clint Capela (Rockets) e Spencer Dinwiddie (Nets). Lou Williams è il miglior 6° uomo dell`anno. Precede Eric Gordon (Rockets), vincitore dello scorso anno, e Freddy VanVleet (Raptors).



Dwane Casey è il coach dell`anno per aver regalato a Toronto la miglior regular season della sua storia e nel frattempo esonerato dopo il fallimento ai playoff. "Quando ti licenziano inizi sempre a dubitare di te stesso, ti chiedi se vuoi ancora fare questo lavoro - dice sul palco il nuovo tecnico di Detroit -. Poi ho conosciuto Tom Gores, il patron dei Pistons: è tutto quello di cui avevo bisogno, una persona che credesse in me e mi desse un'altra chance". Casey precede Quin Snyder (Jazz) e Brad Stevens (Celtics).