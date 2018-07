Nba, Draft: Ayton prima scelta dei Phoenix Suns

22/06/2018

Al Barclays Center di Brooklyn è andato in scena il Draft 2018 con i migliori talenti scelti dalle squadre Nba. I Phoenix Suns hanno chiamato il 19enne pivot DeAndre Ayton , proveniente dall'University of Arizona, come prima scelta. Ai Sacramento Kings c'è Marvin Bagley III . Scambio tra Atlanta e Dallas: gli Hawks hanno selezionato Luka Doncic per poi girarlo e ottenere in cambio la quinta scelta dei Mavs, Trae Young .

Nella notte grande spettacolo, applausi per tutti con la grande novità della presentazione dei candidati a sedersi nella Green Room del Barclays Center di Brooklyn dove prende forma una piccola parte della prossima stagione Nba. Ecco il Draft con i talenti pronti ad essere scelti e sono poche le sorprese, ma una su tutte è la scambio tra Atlanta e Dallas: gli Hawks hanno selezionato lo sloveno terza scelta Luka Doncic del Real Madrid, per poi mandarlo in Texas e ottenere in cambio la quinta scelta dei Mavs, Trae Young. Nessuna sorpresa per ciò che riguarda la prima scelta con i Phoenix Suns che hanno chiamato il 19enne pivot della Bahamas, DeAndre Ayton, proveniente dall'University of Arizona, come prima scelta. I Sacramento Kings hanno, invece, puntato su Marvin Bagley III proveniente dai Duke. I Memphis Grizzlies hanno puntato sul su Jaren Jackson Jr. del Michigan State. A completare le prime dieci scelte del draft 2018, Mohamed Bamba agli Orlando Magic (proveniente da Texas), Wendell Carter Jr ai Chicago Bulls (Duke), Collin Sexton ai Cleveland Cavaliers (Alabama), Kevin Knox ai New York Knicks (Kentucky) e Mikal Bridges (Villanova) ai Phoenix Suns dopo lo scambio coi Philadelphia 76ers dove è sbarcato Zhaire Smith (Texas Tech).



Venendo alle altre chiamnate, i Charlotte Hornets hanno scelto Shai Gilgeous-Alexander (Kentucky) girato poi ai Clippers per avere Miles Bridges (Michigan State). Sempre ai Clippers arriva Jerome Robinson (Boston College). Ai Denver Nuggets c'è Michael Porter jr. (Missouri), ai Washington Wizards ecco Troy Brown (Oregon), ai Bucks c'è Donte Divincenzo (Villanova), lonnie Walker IV da Miami a San Antonio, Kevin Huertes dal Maryland agli Hawks, Josh Okogie dalla Gergia Tech ai Timberwolves, Grayson Allen da Duke ai Jazz, Chandler Hutchinson da Boise State ai Bulls, Aaron Holiday da Ucla ai Pacers. Completano le scelte Anfernee Simons (Img Academy) a Portland, Moritz Wagner (Michigan) ai Lakers, Landry Shamut (Wichita State) ai 76ers, Robert Williams (Texas A&M) ai Celtics, Jacob Evans (Cincinnati) ai Warriors, Dzanan Musa (Cedevita) ai Nets e Omari Spellmann (Villanova) agli Hawks.