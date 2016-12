Nba: Detroit batte Washington e va ai playoff, Wizards eliminati

9 aprile 2016

La notte Nba regala verdetti, quasi definitivi. I giochi per la qualificazione ai playoff sono praticamente fatti. Detroit batte 112-99 Washington e strappa il pass proprio ai danni dei Wizards , matematicamente eliminati. Decisivi i 39 punti di Reggie Jackson, per i Pistons, che sfiora anche la doppia doppia servendo 9 assist. Kobe Bryant fa 14 punti in una delle sue ultime partite prima del ritiro, ma i Lakers cedono ai Pelicans per 110-102.

Vittoria importante anche per Dallas che s'impone 103-99 su Memphis e fa un passo quasi decisivo verso la qualificazione ai playoff. Occasione persa, invece, per Utah che perde contro i Clippers 102-99 e rischia di essere eliminata. Passo falso anche per Indiana a Est battuta da Toronto 111-98, per i Pacers il pass per la fase successiva è ancora da conquistare. Caduta indolore per San Antonio in casa dei Nuggets, finisce 102-98, la concentrazione per gli uomini di Popovich è ormai tutta rivolta al match contro Golden State, in programma domenica sera. Completano il quadro dei match della notte i successi degli Hornets sui Nets 113-99, dei Magic sugli Heat 112-99 e dei Knicks ai danni dei 76ers 109-102. Tutto facile per i Celtics, perentorio 124-109 ai Bucks.