Nba: DeRozan record, Toronto saldo al secondo posto a Est

2 gennaio 2018

ORLANDO MAGIC-BROOKLYN NETS 95-98

Partita tirata, percentuali basse e difese attente. Brooklyn fa suo un incontro non entusiasmante pur stando praticamente quasi sempre sotto nell'arco di tutto il match: il 94-93 dell'ultimo minuto sancisce un sorpasso beffa per Orlando, che chiude con i 20 punti a referto di Gordon e i 17 di Payton. Per i padroni di casa bella prova di Allen: 16 punti e 6 rimbalzi.



MILWAUKEE BUCKS-TORONTO RAPTORS 127-131

Un grande DeMar DeRozan mette la firma nella vittoria dei canadesi, giunti al loro 12° successo interno consecutivo: tra le mura amiche sono loro ad avere il miglior record della lega (14-1). I 52 punti sono un pezzo di storia, arrivati contro un Antetokounmpo che si è fermato a 26 – la metà – e un Bledsoe che chiude a quota 29. Per i Raptors, al momento, è lotta serrata al secondo posto contro i Cavs, mentre per Milwaukee non si registra nessun cambiamento di classifica.



PORTLAND TRAIL BLAZERS-CHICAGO BULLS 124-120

Si apre il ciclo di mini-crisi per Chicago. L'over time non sorride ai ragazzi di Hoiberg: Portland viola lo United Center grazie alle prestazioni super di McCollum e Aminu (56 punti in due) e continua a tenersi stretto il settimo posto a Ovest, lottando con le unghie e con i denti per la folta concorrenza. Tra i Bulls 19 punti a referto di Markkanen e 18 di Mirotic.



LOS ANGELES LAKERS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 96-114

Minnesota surclassa i Lakers e conferma un quarto posto in solitaria a Ovest che permette a Butler e soci di iniziare a guardare oltre. La guardia dei T'wolves trascina i suoi con 28 punti e 9 assist, accompagnato da un Wiggins che pure non si nasconde dall'altro dei suoi 21 a referto. Sesta sconfitta di fila per Los Angeles, che inizia il 2018 così come aveva chiuso l'anno.