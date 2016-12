Nba: Denver risorge con Gallinari, cadono i Kings di Belinelli

4 dicembre 2015

Notte agrodolce per i colori azzurri in Nba. Dopo 8 ko consecutivi tornano al successo i Nuggets che battono 106-105 i Raptors grazie ai 22 punti di Will Barton e ai 21 di Danilo Gallinari. Davanti ai 18mila spettatori del palazzetto di Città del Messico, Boston sconfigge 114-97 Sacramento. Prova sotto tono di Marco Belinelli con 5 punti in 26 minuti. A trascinare i Celtics ci pensano Kelly Olynyk e Isaiah Thomas con 21 punti a testa.