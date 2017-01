Nba: Denver riparte, San Antonio mette la quinta

25 gennaio 2017

I Nuggets costruiscono la vittoria sui Jazz al Pepsi Center grazie soprattutto a un ottimo secondo periodo, chiuso con un parziale di 33-17. I trascinatori sono Jokic (23 punti e 11 rimbalzi) e Nelson (17 punti per lui, 7 dei quali negli ultimi quattro minuti). Anche Gallinari va in doppia cifra (11) ma con un 3/10 dal campo rivedibile. San Antonio si conferma la squadra più in forma dell'Nba: gli Spurs, spinti dai 21 punti di Aldridge, battono 108-106 i Toronto Rapotors all'Air Canada Centre e consolidano il secondo posto nella Western Conference alle spalle di Golden State e con un buon margine di vantaggio sui Rockets.



Cadono i Clippers, battuti 121-100 a Philadelphia dai Sixers che, privi di Embiid messo fuori causa da un infortunio al ginocchio sinistro, riescono nell'impresa di rimontare da -19. I losangelini si consolano col ritorno in campo di Blake Griffin che mette a referto 12 punti con 3/11 dal campo. Notte amara anche per i Celtics che tornano con le ossa rotte dalla trasferta di Washington: i Wizards vincono 123-108 con 31 punti di Beal e 27 di Wall, a Boston non serve la doppia doppia di Thomas (25 punti + 13 assist). I Bulls passano in casa degli Orlando Magic: finisce 100-92 con 21 punti di Wade e 20 di Butler. Colpo esterno di Minnesota, infine, che va a vincere 112-111 a Phoenix: decisivo Wiggins che firma 31 punti compresi i due che valgono il successo dei Timberwolves proprio sulla sirena.