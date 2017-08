Nba, definito lo scambio Irving-Thomas

31 agosto 2017

Alla fine il grande affare del mercato Nba, rimandato e in pericolo di annullamento, va invece in porto: Isaiah Thomas va ai Cavaliers e Kyrie Irving in cambio va ai Celtics. Preoccupati delle condizioni del play di Boston, infortunatosi all'anca destra durante i playoff, i dirigenti di Cleveland hanno chiesto e ottenuto un'altra scelta da Boston e così i due club, rivali nell'ultima finale della East Conference, hanno potuto annunciare congiuntamente il lieto fine.