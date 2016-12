Nba: Dallas vola ai playoff, Houston quasi

12 aprile 2016

Nessun margine d'errore per i Rockets al Target Center, e per una volta James Harden e Dwight Howard offrono una prestazione di coppia quasi perfetta. La convivenza sul pitturato dei due big è stato il grande problema di Houston in questa stagione, ma nella giornata che conta i due mettono a referto 53 punti complessivi e stendono i Wolves: 34 i punti del 'Barba' con 5-7 da tre, 19 quelli di 'Superman' con un importante 8-11 dal campo. Houston vince e ha in mano il biglietto per i playoff, servirà un successo nell'ultima gara di regular contro i Kings per poter sfidare Golden State nel remake della finale di Conference dello scorso anno (terminò 4-1 per Curry e compagni).



Saranno ai playoff anche quest'anno i Mavericks, che nel 2015 vennero battuti 4-1 al primo turno proprio da Houston. Dallas sconfigge 101-92 Utah nello scontro diretto e per la 15esima volta in 16 anni si assicura un ticket per la post-season. 16 anni, un'unica costante: si chiama Dirk Nowitzki, che anche contro i Jazz mette a referto una doppia doppia da 22 punti più 11 rimbalzi e si rivela decisivo per il successo dei suoi. I Mavs, con ogni probabilità, se la vedranno con gli Spurs: ironia della sorte, nell'ultima giornata di regular season c'è proprio Dallas-San Antonio.



Citazione doverosa anche per Cleveland e per LeBron James, che regala per la quinta volta il primo posto in regular season ai Cavs: il 109-94 contro Atlanta porta la firma del 'Re' (34 punti con 13-16 dal campo) ma anche quella di Kyrie Irving, che di punti ne firma addirittura 35, col 50% complessivo dal campo. Al primo turno dei playoff, per i Cavs, ci sarà la sfida (sulla carta estremamente morbida) contro i Detroit Pistons. E non può non balzare all'occhio il solito squilibrio tra la forza delle squadre qualificate a Est e quelle qualificate a Ovest.