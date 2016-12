Nba, Curry uomo dei record. Ma non nella classifica degli incassi

11 maggio 2016

Associare la parola record a Steph Curry ormai è uno degli sport più praticati e diffusi. E facili, dal momento che il fenomeno di Akron offre nuovi spunti ogni giorno. Negli ultimi due giorni è tornato in campo, segnando 40 punti dei quali 17 nei supplementari. Poi è stato nominato MVP stagionale, il primo di sempre eletto all'unanimità . Ma tra tutti i numeri strabilianti del campione ce n'è uno nel quale non è al primo posto: quello del compenso. Curry, infatti, è solo il 61esimo giocatore più pagato dell'Nba: 11.370.786 dollari. Sessanta giocatori guadagnano più di lui .

Un dato non nuovo, ovvio, figlio del rinnovo di contratto che risale all'ottobre 2012, quando il ragazzo di Akron firmò un quadriennale da 11 milioni a stagione, nonostante i tanti problemi fisici che lo attanagliavano. Curry era stato scelto al Draft 2009 da Golden State, firmando inizialmente un contratto di 4 anni da 12,7 milioni di dollari complessivi. Gli infortuni alle caviglie facevano storcere il naso a molti al punto che il rinnovo del 2012 non sembrava scontato.



Solo negli Warriors sono quattro i compagni di squadra che guadagnano più di lui, ovvero Andre Iguodala, Draymond Green, Klay Thompson e Andrew Bogut. La ricompensa, però, arriverà: nel 2017 Steph potrà chiedere un'estensione dorata da 30 milioni a stagione.



Guardando agli altri campioni dell'Nba, in cima alla particolare classifica c'è Kobe Bryant (25 milioni), che si è ritirato. Dietro di lui LeBron James e Carmelo Anthony. Curry, appunto, è in 61esima posizione, dietro anche a Danilo Gallinari che guadagna 14 milioni di dollari a stagione.