Nba, Curry show: Golden State piega i Clippers

23 febbraio 2018

WASHINGTON WIZARDS - CLEVELAND CAVALIERS 110-103

Washington sbanca la Quicken Loans Arena e rovina l’esordio casalingo dei Caveliers 2.0. In una serata in cui nessuno dei nuovi acquisti raggiunge la doppia cifra (quello che ci va più vicino e Jordan Clarkson ma si ferma a 9), a Cleveland non basta aggrapparsi al suo leader: LeBron James raggiunge quota 11mila canestri segnati in carriera, fa 32 punti (di cui 14 consecutivi nell’ultimo quarto), va pure vicino alla tripla doppia con 9 rimbalzi e 8 assist, ma di fatto, predica nel deserto. I Wizards continuano a rimanere a galla nonostante l’assenza di John Wall e passano grazie ai 18 di Bradley Beal e ai 17 di Satoransky (85.7% dal campo) e Kelly Oubre Jr.



OKLAHOMA CITY THUNDER - SACRAMENTO KINGS 110-107

Oklahoma si complica la vita più del previsto e poi deve chiedere gli straordinari a Russell Westbrook per battere Sacramento. La partita sembra subito in discesa per i Thunder che terminano il primo quarto sul +23 (44-21), ma i Kings non mollano l’osso e riescono a ribaltare tutto con un parziale di 16-0 sul finire del terzo periodo. Nel finale punto a punto si assiste alla sagra degli errori da entrambe le parti e allora ci pensa la stella con il numero 0 a mettere tutti d’accordo con la tripla sulla sirena che consegna a Okc il successo. Per Westbrook arriva anche la 18ª tripla doppia stagionale (17 punti, 15 rimbalzi, 11 assist).



PHILADELPHIA SIXERS - CHICAGO BULLS 116-115

Philadelphia ricomincia come aveva finito: i Sixers sbancano Chicago e conquistano la quinta affermazione consecutiva al termine di una gara particolarmente gradevole. Joel Embiid fa 30 punti (più 17 rimbalzi), ma il vero protagonista è Ben Simmons che segna i due tiri liberi dell’ultimo e decisivo sorpasso (a 5” dalla sirena) suggellando la sua prova da 32 punti, 11 assist e 7 rimbalzi. Finale amaro per i Bulls costretti ad inchinarsi nella grande serata da 38 punti di Bobby Portis.



BROOKLYN NETS - CHARLOTTE HORNETS 96-111

Successo casalingo abbastanza agevole quello di Charlotte su Brooklyn. L’equilibrio in campo dura fino ai primissimi minuti del secondo quarto, poi gli Hornets prendono la leadership della gara e non la mollano più. Positiva la prova di Kemba Walker che mette insieme 31 punti e 7 assist, sugli scudi anche Dwight Howard con 15 punti e soprattutto 24 rimbalzi catturati (8 in attacco). Per i Nets ci sono i 19 di D’Angelo Russell e i 22 (con 12 rimbalzi) di Dante Cunningham, ma non servono per evitare la sesta sconfitta di fila.



NEW YORK KNICKS - ORLANDO MAGIC 120-113

New York insegue per quasi tre quarti ma vince in volata a Orlando mettendo fine a una strscia di otto sconfitte. Per i Knicks bene Trey Burke in uscita dalla panchina (26 punti) e Tim Hardaway Jr (23 punti), ma si fa notare anche Enes Kanter con una doppia da 12 punti e altrettanti rimbalzi. Sono invece 8 i punti (con 5 rimbalzi e 4 assist) di Emmanuel Mudiay nel giorno del debutto con la casacca arancioviola. I Magic incappano nella quarta sconfitta consecutiva nonostante i 25 di un positivo Evan Fournier.