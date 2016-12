Nba: Curry senza limiti, 46 punti ai Thunder e record di triple

28 febbraio 2016

Altra prestazione da incorniciare per il fenomeno dell'Nba Stephen Curry. Il fuoriclasse dei Warriors, non solo segna 46 punti ai Thunder, non solo realizza da centrocampo il canestro decisivo sul 118-118 a meno di un secondo dalla fine del supplementare, ma realizza altri due record. Segna 288 canestri da tre in stagione (migliorando se stesso) e raggiunge con le 12 triple di questa notte Bryant e Marshall, nella classifica di numero di tiri da tre andati a segno in una singola partita. Negli altri match spiccano i successi dei Suns sui Grizzlies 111-106 e dei Nets sui Jazz 98-96. Cadono i Bulls, sconfitti dai Trail Blazers 103-95 e i Pelicans, battuti dai Timberwolves 112-110. Tutto facile per i Celtics, netto 101-89 agli Heat.