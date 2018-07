Nba, Curry diventa il più pagato: 40,2 milioni di dollari all'anno

29 anni, Curry è a Golden State dal 2009. Dopo i problemi alle caviglie aveva firmato un quadriennale da 11 milioni a stagione. Ora l'accordo record, che lo proietta in testa alla classifica degli sportivi più pagati d'america negli sport di squadra. Anche Lebron James si è congratulato per l'accordo.

Stephen Curry now has the highest average annual value contract of any athlete in the 4 major North American pro sports. pic.twitter.com/SBEUOw5IiU