Nba: Curry da urlo, Golden State batte i Celtics

28 gennaio 2018

GOLDEN STATE WARRIORS-BOSTON CELTICS 109-105

Golden State consolida il primato a Ovest e supera la capolista di Est, i Boston Celtics, ringraziando uno stratosferico Curry che ha chiuso la partita con uno score da 49 punti (più 5 assist e 4 rimbalzi). I Warriors sono stati premiati anche da un Durant da 20 punti e 9 rimbalzi, mentre Green si è messo in evidenza con una doppia doppia di 15 punti e 11 rimbalzi. Sulla sponda di Boston, non è bastato Kyrie Irving in splendida forma con 37 punti (più 2 rimbalzi e 4 assist), mentre Horford ha chiuso con una doppia doppia di 15 punti e 13 rimbalzi. Bene anche Brown con 20 punti.



DETROIT PISTONS-OKLAHOMA CITY THUNDER 108-121

Una vittoria netta e meritata quella di Oklahoma contro Detroit. Serata importante soprattutto per Carmelo Anthony che, grazie ai suoi 21 punti, ha superato quota 25mila punti in carriera guidando i Thunder al successo. Non è solo una notte importante per Anthony, in grande spolvero anche Steven Adams con 21 punti, per non parlare della fantastica tripla doppia di Russell Westbrook con 31 punti, 11 rimbalzi e 13 assist. Non può mancare all'appello Paul George, 26 punti, fresco di convocazione all'All Star Game al posto di Cousins infortunato. Magra consolazione per i Pistons i 21 punti di Harris e la doppia doppia di Drummond con 12 punti e 13 rimbalzi.



INDIANA PACERS-ORLANDO MAGIC 114-112

Gara dall'esito scontato, visto la differenza di classifica delle due squadre (nella Eastern Conference, Indiana è sesta mentre Orlando è penultima). Se da un lato Aaron Gordon tenta di combinare qualcosa con la sua doppia doppia, 22 punti e 11 rimbalzi, dall'altra rispondono i Pacers con Oladipo da 24 punti e Stephenson con 21 punti.



ATLANTA HAWKS-WASHINGTON WIZARDS 104-129

Brutto ko per Atlanta contro Washington. Wizards che, grazie ai 23 punti e 5 rimbalzi di Morris, continua a consolidare la quinta posizione della Eastern Conference, mentre gli Hawks sono sempre più fanalino di coda: 28 minuti per Marco Belinelli, conditi da 7 punti, 2 rimbalzi e 4 assist.



MIAMI HEAT-CHARLOTTE HORNETS 95-91

Successo importante per Miami in casa contro Charlotte che devono arrendersi nonostante la grande performance di Kemba Walker con 30 punti e 6 rimbalzi, ben supportato da Howard, autore di una doppia doppia con 20 punti e 16 rimbalzi. Dall'altra parte il top scorer di squadra è Josh Richardson con 19 punti, mentre Johnson conclude con una doppia doppia di 10 punti e altrettanti rimbalzi. Miami, ora quinta, che resta a Est nella scia di Cleveland, mentre Charlotte continua a rimanere nei bassifondi della classifica.



MINNESOTA TIMBERWOLVES- BROOKLYN NETS 111-97

Tutto ok per Minnesota contro Brooklyn. Numeri molto bassi per i Nets, che rimangono nei meandri della classifica a Est, con Okafor miglior realizzatore di squadra con 21 punti. Per i Timberwolves, grande gara come al solito di Wiggins e Butler, entrambi autori di 21 punti, mentre Towns chiude con una doppia doppia da 16 punti e 19 rimbalzi. Minnesota quarta nella Western Conference, col fiato sul collo di San Antonio.



DENVER NUGGETS-DALLAS MAVERICKS 91-89

Ci prova fino all'ultimo Dallas, ma alla fine è Denver ad esultare. Non basta ai Mavericks l'ottima prestazione di Harrison Barnes con 22 punti e 6 rimbalzi, poiché dall'altra parte Jokic fa una tripla doppia da 11 punti, 16 rimbalzi e 11 assist, mentre Harris contribuisce al successo coi suoi 24 punti.