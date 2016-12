Nba: colpo Bulls a casa LeBron

I Bulls fanno il colpo a casa di LeBron . Chicago vince 99-92 a Cleveland in gara 1 delle semifinali della Eastern Conference e inverte subito il fattore campo. Derrick Rose (25 punti) e Pau Gasol (21 e 10 rimbalzi) spianano la strada ai Bulls, ai Cavs non bastano i 30 punti di Kyrie Irving e i 19 di James. A ovest uno straripante Blake Griffin (26 punti, 14 rimbalzi e 13 assist) trascina i Clippers al successo sul campo dei Rockets (101-117).

La panchina corta gioca un brutto scherzo ai Cavaliers. Senza Kevin Love, fuori per il resto della stagione a causa di un infortunio alla spalla, e lo squalificato J.R. Smith, Cleveland fatica fin dalla palla a due e dovrà rincorrere per tutto il match senza mai riuscire a mettere la testa davanti. In difesa LeBron e compagni non trovano soluzioni al 'pick and roll' Rose-Gasol, mentre davanti Cleveland paga la brutta serata al tiro di James (solo 9 su 22 dal campo), che nei tre minuti finali perde due palle sanguinose e sbaglia un layup non impossibile, azzoppando il tentativo di rimonta dei Cavs. Per i Bulls ci sono anche i 20 punti di Jimmy Butler e i 14 di Dunleavy.

A solo 48 ore dalla vittoria sugli Spurs in gara 7 del primo turno, i Clippers trovano le energie per andare a vincere a Houston la prima gara delle semifinali della Western Conference. Per di più senza Chris Paul, tenuto a riposo a causa del problema muscolare che l'aveva già limitato nella sfida decisiva con San Antonio. Merito soprattutto di Blake Griffin, alla seconda tripla doppia consecutiva. Barnes contribuisce alla vittoria con 20 punti, Rivers e Redick con 17 a testa. Houston non riesce a trovare le contromisure al gioco dei Clippers. Dwight Howard è il top scorer dei Rockets con 22 punti (e 10 rimbalzi), mentre James Harden, secondo dietro a Steph Curry nella corsa al titolo di Mvp, chiude la sua gara con 20 punti e 12 assist.