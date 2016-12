Nba: Clippers leader a ovest, LeBron fa la storia a Washington

12 novembre 2016

Clippers leader a Ovest, Toronto in volata su Charlotte per stare dietro ai Cavs di King LeBron. Che a 31 anni e 10 mesi è il più giovane di sempre a superare 27mila punti nella notte Nba in cui i Cavs sbancano Washington (105-94) tenendosi alle spalle i Raptors (113-111 in casa Hornets). Sul pacifico, primato ai californiani di Doc Rivers: battuti i Thunder in volata (110-108 il finale a Oklahoma), mentre San Antonio torna a vincere a Detroit.