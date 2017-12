Nba: Cleveland vola contro i Wizards, Toronto non sbaglia

18 dicembre 2017

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers 99-106

Uno stratosferico LeBron James continua a suonare la carica dei Cavaliers nella rincorsa su Boston nella Eastern Conference. Terza tripla doppia consecutiva (20 punti, 12 rimbalzi e 15 assist), la sessantunesima in carriera, per portare a casa una partita contro i Wizard in bilico dall’inizio alla fine. Dopo il vantaggio nel primo quarto per Cleveland arrivano la replica di Washington e il pari nella terza frazione. Il finale però è tutto dei Cavaliers con un Kevin Love ancora una volta scatenato (25 punti a referto) e con LeBron James che fa festa portando ai piedi due scarpe diverse, una bianca e una nera, con la scritta “Equality”.



Toronto Raptors-Sacramento Kings 108-93

Prosegue la lenta marcia di avvicinamento di Toronto alla vetta della Eastern Conference. Poche speranze per i Sacramento Kings che sembrano in grado di tornare in partita solo nella seconda frazione, i Raptors però non sbandano e chiudono sul 108-93 grazie a un DeMar DeRozan scanetano nel finale (21 punti complessivi a referto) e ai 16 rimbalzi di Jonas Valanciunas.



Detroit Pistons-Orlando Magic 114-110

Detroit vola con la terza vittoria consecutiva e manda all’inferno un Orlando sempre più in crisi. I Pistons partono subito forte, ma il vantaggio di +17 accumulato rischia di crollare di fronte al tutto per tutto dei Magic nell’ultimo quarto. Non bastano Hezonja (28 punti), Vucevic (24) e Simmons (23) per superare i Pistons che chiudono 114-110.



Brooklyn Nets-Indiana Pacers 97-109

Per i Nets la partita dura solo un quarto, dopo i Pacers sono straripanti e tornano a successo dopo due ko consecutivi. Il parziale di 31-19 nel secondo quarto regala un vantaggio sufficiente per non far mai tornare in gara Brooklyn, Victor Oladipo chiude con 26 punti a referto stendendo i Nets che incassa la quarta sconfitta su cinque gare e la quinta consecutiva contro i Pacers.