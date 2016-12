Nba: Cleveland, terza vittoria di fila e prove di allungo

16 novembre 2016

Prove di allungo nella Eastern Conference per Cleveland. I campioni in carica infilano la terza vittoria consecutiva e si attestano in vetta alla loro conference (9-1): merito soprattutto di un LeBron James da 28 punti, 14 assist e 9 rimbalzi. Gli Hawks rimangono nella scia della squadra di coach Lue (93-90 ai danni degli Heat), fa festa anche Charlotte che rifila un netto 115-108 ai Minnesota Timberwolves. 12 punti in 27 minuti per Marco Belinelli.