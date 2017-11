Nba: Celtics inarrestabili. Houston avanti a ovest

13 novembre 2017

Se Boston deve fare a meno di Irving a causa dell'infortunio rocambolesco con il compagno Baynes, ecco il ritorno di Al Horford e vittoria portata a casa. I Celtics si confermano in testa alla classifica grazie al successo contro Toronto per 95-94. Il numero 42 della squadra di casa mette a referto 21 punti, seguito dai 18 di Jaylen Brown. Partita equilibrata per l'intero primo tempo, con i Raptors avanti 44-49, grazie ai 12 canestri di DeRozan (24 a fine gara) e 14 di Lowry. Alla ripresa, la partita è vinta dai Celtics sul finale con un paio di canestri decisivi di Horford e una conclusione sul ferro di DeRozan, che grazia i padroni di casa.



A Boston rispondono i Pistons. Detroit vince contro Miami 112-103, e si attestano al secondo posto nella Eastern Conference. Gli Heats non hanno mollato un attimo, e la partita è stata decisa nell'ultimo quarto. A spiccare nel quintetto di Detroit è Tobias Harris con 25 punti al quale si aggiunge Bradley con 24, in doppia cifra anche Jackson (17).



Nella Western Conference, Houston continua a vincere e fare vittime. Questa volta è toccato agli Indiana Pacers, sconfitti 95-118. Il grande protagonista è James Harden, subito 9 assist nei primi minuti per poi concludere con 26 punti e 15 rimbalzi. Doppia cifra anche per Clint Candela con 20, ma il miglior realizzatore della partita lo si trova tra i Pacers, Victor Oladipo con 28 punti.



Paul George si ripete dopo i 42 punti inflitti agli LA Clippers. Contro Dallas ne fa 37, aggiungendo 8 rimbalzi e 5 assist, che permettono ad Oklahoma City Thunder di battere i Mavericks 112-99.