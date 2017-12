NBA: Celtics in volata grazie a Irving, bene gli Hawks di Belinelli

3 dicembre 2017

Lunga nottata di Nba che ha visto Boston recuperare e superare negli ultimi due minuti finali Phoenix grazie a un decisivo Kyrie Irving , 116-111. Partita da 9 punti per Belinelli e gli Atlanta Hawks battono Brooklyn 102-114 . Cleveland seconda forza in Eastern Conference: LeBron e compagni vincono 116-111 contro Memphis . Pesante sconfitta per i Los Angeles Clippers battuti dai Dallas Mavericks 108-82, ancora assente Gallinari.

I Boston Celtics sono la prima squadra a raggiungere le venti vittorie stagionali. Nella partita contro Phoneix, Irving e compagni hanno dimostrato di essere un gruppo compatto ed invincibile. Il numero 11 di Boston è il miglior realizzatore dei suoi con 19 punti, al quale si aggiungono i 17 di Brown, i 15 di Tatum, i 14 punti e 11 assist di Al Horford e i 17 del subentrato Smart. Per trovare il top scorer della partita bisogna cercare tra i Texani. I 38 punti di Booker servono a poco contro Boston, Phoenix ventesima vittima: 116-111.



A qualche ora di distanza al Quicken Loans Arena, Cleveland chiude la pratica Memphis con lo stesso risultato: 116-111. Il ritmo di Boston è alto, ma i Cavs ci sono. C'è soprattutto LeBron James che trascina i suoi con 34 punti e 12 rimbalzi ed un finale da vero leader, 7 realizzazioni in poco più di un minuto. Tra i Grizzlies ottima prestazione di Evans con 31 punti e 12 rimbalzi.



Quinta vittoria stagionale per Atlanta, battuti i Brooklyn Nets 102-114. Marco Belinelli, entrato dalla panchina, mette a segno 9 punti, il miglior realizzatore degli Hawks è come sempre Dennis Schroder con 24 punti. Pesante tonfo per i Clippers che in Texas subiscono un 108-82 dai Dallas Mavericks. Non una giornata positiva per le squadre di Los Angeles, i Lakers perdono contro i Denver Nuggets 115-100.



I Philadelphia 76ers ottengono un importantissimo successo contro Detroit, 108-103. Milwaukee vince di misura contro i Sacramenti Kings 109-104, ottima prestazione di Giannis Antetokounmpo con 33 punti e 13 rimbalzi. DeMarcus Cousins (28 punti, 8 rimbalzi) guida al successo i New Orleans Pelicans contro Portland Trail Blazers, 116-123.