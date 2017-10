NBA, Carmelo Anthony saluta New York e va ad Oklahoma City

23 settembre 2017

Carmelo Anthony lascia i New York Knicks per andare agli Oklahoma City Thunder, in cambio di Enes Kanter, Doug McDermott e una futura scelta al secondo giro del draft 2018. Affare ormai fatto secondo ESPN e annuncio atteso a breve. Anthony era uno dei nomi più chiacchierati nel mercato NBA. Il suo rapporto con i Knicks era deteriorato e su di lui c'erano diverse franchigie, fra cui Houston. Il colpo, però, lo ha piazzato OKC.

In Oklahoma, Carmelo Anthony va a comporre con Russell Westbrook e Paul George una nuova versione dei "big 3" in maglia Thunder, dopo quella formata dall'MVP della scorsa regular season, Kevin Durant e James Harden fino al 2012. Con Anthony, Oklahoma City aggiunge pericolosità al proprio attacco, resta da capire l'impatto difensivo di Melo sulla squadra e la sua convivenza con altri due All Star come Westbrook e George. Il training camp dei Thunder inizierà martedì e Anthony dovrebbe essere già a disposizione di coach Donovan.