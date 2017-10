NBA, cambia l'All Star Game: addio alla sfida fra Est e Ovest

4 ottobre 2017

L'NBA e l'associazione dei giocatori hanno deciso. Cambia il formato della partita della domenica dell'All Star Game , quella che fino allo scorso anno vedeva la sfida fra Eastern e Western conference. Dall'edizione 2018, infatti, non ci saranno più le squadre delle due Conference, ma due team formati da due capitani che saranno i giocatori più votati di ciascuna conference . All'interno delle due squadre, poi, non ci sarà nessun vincolo di appartenenza.

L'edizione dell'All Star Game di Los Angeles che si terrà tra il 16 e il 18 febbraio sarà quindi in qualche modo storica. Senza più vincoli di conference sarà quindi possibile vedere giocare contro anche giocatori che appartengono alla stessa franchigia. Nessuna modifica, invece, nella scelta dei giocatori che potranno partecipare alla partita delle stelle: la selezione avverrà tramite una votazione, in cui il voto dei tifosi inciderà per il 50%, quello dei giocatori e dei giornalisti per il 25% ciascuno.



IL TWEET DELLA NBA