NBA: Bulls corsari, Bucks sulla sirena

5 gennaio 2017

Sette gare nella notte Nba . Marco Belinelli torna in campo dopo l'infortunio alla caviglia e segna 7 punti in 15 minuti nel successo degli Charlotte Hornets contro i Thunder. Colpo esterno dei Bulls che passano a Cleveland contro i Cavs cui non bastano i 31 di LeBron James. Curry e Durant producono 65 punti nel successo dei Warriors su Portland mentre i Bucks vincono a New York col canestro allo scadere di Antetokounmpo.

Dopo aver saltato le ultime 5 gare Belinelli torna in campo e gli Charlotte Hornets battono 123-112 gli Oklahoma City Thunder. L'azzurro segna 7 punti in 15 minuti ma i protagonisti del successo sono il francese Batum, 28 punti, e Kemba Walker, 20. Non bastano a OKC i 33 di Westbrook. Cadono anche i Cleveland Cavs che, senza Love e Irving, perdono 106-94 in casa contro i Chicago Bulls. LeBron James segna 31 punti ma è troppo solo per contenere i Tori guidati da Jimmy Butler, 20 punti, e col contributo dalla panchina di Mirotic, 16, e McDermott, 17 punti.



Prosegue la marcia dei Golden State Warriors che battono 125-117 i Portland Trail Blazers. Gli ospiti, senza Damian Lillard, chiudono il primo tempo in vantaggio guidati da CJ McCollum, 35 punti, ma nella ripresa la forza dei campioni 2015 viene fuori e trascinati da Curry, 35 punti, e Durant, 30, conquistano la 31esima vittoria stagionale. Il protagonista della notte è Giannis Antetokounmpo che firma la vittoria 105-104 dei Milwaukee Bucks al Madison Square Garden. I Knicks hanno 30 punti da Carmelo Anthony ma non bastano per arginare il greco che segna 27 punti, raccoglie 13 rimbalzi e realizza il canestro decisivo sul suono della sirena.



Quarta vittoria di fila per gli Atlanta Hawks che passano 111-92 a Orlando contro i Magic con 18 punti di Schroeder e 16 di Millsap, i Miami Heat vincono 107-102 a Sacramento contro i Kings con 23 di Tyler Johnson mentre i Los Angeles Clippers, sempre senza Paul e Griffin, sbancano 115-106 Memphis con 28 punti di Austin Rivers e 22 di Jamal Crawford.