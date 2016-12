Nba: Bryant è super, ma vince Belinelli

8 gennaio 2016

E' il quindicesimo successo in regular season per i Kings, che continuano però ad evidenziare grossi limiti nella gestione della gara: alla Sleep Train Arena Sacramento domina per tre quarti e perviene addirittura ad un massimo vantaggio di 27 punti, ma nell'ultimo periodo subisce un pesante parziale di 29-16 e rischia la rimonta da parte di LA. Grande la serata di Bryant, che vince a mani basse il duello con Rajon Rondo (solo 9 punti in 36 minuti) e per una notte torna ai fasti di un tempo. Ai Lakers, per vincere una partita, non basta nemmeno quello.



E' notevole anche la prova di James Harden nel successo (103-94) di Houston su Utah: il 'Barba' mette a referto 33 punti con 8 rimbalzi e 3 assist e guida i Rockets alla diciottesima vittoria stagionale. Prova senza fronzoli per Chicago, che batte Boston 101-92 coi 19 di Butler, i 18 di Rose e i 17 (con 18 rimbalzi!) del solito Gasol. Atlanta, infine, demolisce 126-98 la povera Philadelphia, che resta a 4 vittorie in 38 gare e presenta un'ulteriore candidatura al non invidiabile record di peggior squadra della storia (7-59 dei Bobcats 2011-12 lo score stagionale da 'battere').