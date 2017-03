NBA: brilla Gallinari, Spurs in vetta

14 marzo 2017

Terzo successo consecutivo per i Denver Nuggets che asfaltano 129-101 i Los Angeles Lakers e conservano due lunghezze di vantaggio sui Portland Trail Blazers per l'ottavo posto a Ovest, l'ultimo per i playoff. Tutto facile per i padroni di casa che hanno ben sette giocatori in doppia cifra: 22 punti a testa per Murray e Barton, ne mette 15 con 5 su 10 al tiro e 5 assist Danilo Gallinari. Playoff che sono ormai un miraggio per gli Charlotte Hornets, battuti in casa 115-109 dai Chicago Bulls in uno scontro diretto: non bastano ai calabroni i 26 punti di Lamb, Marco Belinelli chiude con 7 punti co 2 su 7 al tiro uscendo dalla panchina.



Cambia la capolista ad Ovest, coi Golden State Warriors scalzati dai San Antonio Spurs dopo il successo per 107-99 sugli Atlanta Hawks. Brilla il solito Kawhi Leonard, autore di 31 punti. Al quarto posto a Ovest si confermano gli Utah Jazz che respingono l'assalto dei Los Angeles Clippers, battuti 114-108 nonostante 33 punti di Chris Paul. Vincono anche i Memphis Grizzlies che piegano 113-93 i bollenti Milwaukee Bucks: decisivo il "vecchietto" Vince Carter con 24 punti senza errori al tiro (6 triple).



E' il sesto giocatore nella storia a segnare almeno 20 punti e il primo in assoluto a infilare 6 bombe a più di 40 anni! Nelle altre gare i Minnesota Timberwolves fermano gli Wizards 119-104 con 39 punti di Towns e 19 assist di Rubio (nuovo record di franchigia), i Sacramento Kings battono 120-115 gli Orlando Magic nonostante la tripla doppia di Elfird Payton, e i Toronto Raptors asfaltano 100-78 i Dallas Mavericks con 25 punti di DeRozan.