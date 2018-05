Nba: Boston perfetta, Cleveland annientata

13 maggio 2018

Il fattore campo si conferma l’arma in più in questi playoff per Boston che vince e convince nell’esordio della serie con Cleveland. I Celtics fanno davvero tutto bene: difendono forte limitando il più possibile LeBron James (fermo a 15 punti con 5/16 dal campo e 0/5 da tre), e propongono continuamente nuove soluzioni offensive che i Cavs non riescono ad arginare. La squadra di Brad Stevens funziona alla grande e non è un caso che ci sono ben tre giocatori con 20 o più punti e un quarto, il solito Jayson Tatum, che chiude a 16. Per quanto riguarda Cleveland c’è poco da salvare. Kevin Love con i suoi 17 prova a dare una mano a un James che, canestri a parte, fa il suo con assist (9) e rimbalzi (7). Il problema però è che i Cavs, anche per merito di una difesa da applausi dei Celtics, tirano davvero male: a fine gara un misero 36% dal campo (31/86) e addirittura poco più del 15% da tre (4/26). Statistiche impietose che danno la misura delle difficoltà di una squadra che va sotto sin dai primi minuti e non è mai più in grado di rientrare. Per gara-2 Tyronn Lue e James dovranno inventarsi qualcosa. Una finale di Conference è lunga, ma questa Boston fa sul serio.