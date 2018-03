Nba: blackout Golden State, non deludono Toronto e Boston

17 marzo 2018

SACRAMENTO KINGS-GOLDEN STATE WARRIORS 98-93

Il tonfo interno di Golden State rischia di essere determinante nella lotta per la vetta in Western Conference. In una serata contraddistinta dalle assenze importanti arriva il ko contro Sacramento. I Kings hanno raggiunto la vittoria grazie al collettivo, a cui vanno aggiunte le giocate di Hield, 22 punti, e Bogdanovic, 11 punti. I Warriors, ancora privi di Curry e senza Durant, si sono affidati a Cook, 25 punti, e a Green, doppia doppia con 14 punti e 10 rimbalzi. I campioni in carica sono secondi a Ovest, dietro a Houston.



BOSTON CELTICS-ORLANDO MAGIC 92-83

Boston continua a sperare nel primo posto della Eastern Conference (occupato da Toronto) superando Orlando in una partita più avvincente del previsto. I Celtics, ancora privi di Irving, vengono guidati da Rozier, autore di 17 punti, da Morris, 11 rimbalzi, e da Horford, 15 punti, invece i Magic, nonostante le statistiche basse, hanno disputato una buona gara, specie Mack, 16 punti in 26'.



BROOKLYN NETS-PHILADELPHIA SIXERS 116-120

Match molto equilibrato che ha visto alla fine prevalere Philadelphia. Da un lato bisogna evidenziare le doppie doppie di Carroll, 18 punti e 11 rimbalzi, e di Jefferson, 21 punti e 10 rimbalzi, dall'altro invece si mettono in evidenza Simmons, doppia doppia con 21 punti e 12 assist, il solito Embiid, doppia doppia con 24 punti e ben 19 rimbalzi, e Redick, che chiude con 23 punti. I Sixers occupano la sesta posizione a Est, mentre i Nets sono terzultimi.



DALLAS MAVERICKS-TORONTO RAPTORS 115-122

Doveva essere una passeggiata per la capolista di Est, Toronto, contro Dallas, invece è stato necessario un supplementare per stabilire il vincitore. Mavericks che giocano bene, specie Barnes, 27 punti, e Smith Jr., 19 punti, però devono arrendersi al duo DeRozan-Valanciunas, il primo autore di 29 punti e il secondo protagonista di una doppia doppia con 21 punti e 12 rimbalzi. I Raptors occupano saldamente la vetta della Eastern Conference, invece Dallas continua a navigare nei bassifondi di Ovest.



LOS ANGELES CLIPPERS-OKLAHOMA THUNDER 113-121

Si interrompe la striscia positiva di Los Angeles contro il muro Oklahoma. Clippers comunque sempre in gara grazie a Rivers, 23 punti, Harris, 24 punti, e al solito Jordan, autore di una doppia doppia con 11 punti e 21 rimbalzi; d'altro canto i Thunder possono contare su un certo Westbrook, che fa registrare la seconda tripla doppia consecutiva (16 punti, 10 rimbalzi e 11 assist), su Paul George, autore di 19 punti, sulla doppia doppia di Adams (18 punti e 14 rimbalzi) e sulla vena realizzativa di Brewer, 22 punti: sottotono Carmelo Anthony. Oklahoma sempre quarta a Ovest ma col fiato sul collo di Portland.



MIAMI HEAT-LOS ANGELES LAKERS 92-91

Altra sconfitta per Los Angeles, questa volta mandata al tappeto per un solo punto da Miami. Strepitoso Goran Dragic con 30 punti, che alla fine hanno fatto la differenza in termini di punteggio, invece, dall'altra parte, molto bene Randle, doppia doppia con 25 punti e 12 rimbalzi, e Lopez, autore di 18 punti. Gli Heat sono l'ottava forza della Eastern Conference.