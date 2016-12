Nba: bis Clippers, cadono i Knicks

30 ottobre 2015

Allo Staples Center i Los Angeles Clippers festeggiano il debutto casalingo battendo 104-88 i Dallas Mavericks, arrivati in California senza due titolari come Wes Matthews e Deron Williams. Il protagonista è Blake Griffin, autore di 26 punti e 10 rimbalzi mentre DeAndre Jordan, l'uomo più atteso perchè in estate aveva promesso di firmare coi Mavericks salvo poi ripensarci e restare ai Clippers, ha chiuso con 6 punti, 15 rimbalzi e 4 stoppate, più qualche screzio con Nowitzki, ledaer dei texani.



A New York i Knicks, reduci dal successo su Milwaukee, perdono la prima casalinga 112-101 contro gli Atlanta Hawks che riscattano lo scivolone interno al debutto coi Detroit Pistons. I Knicks devono inseguire da subito (-16 all'intervallo) e non riescono a chiudere il gap nonostante 25 punti di Carmelo Anthony e 10 con 8 rimbalzi della matricola lettone Porzingis. Per Atlanta, che tira 10 su 24 da tre, ci sono sei uomini in doppia cifra (Teague il migliore con 23 punti).



Immediato riscatto anche per i Memphis Grizzlies che, travolti al debutto dai Cavs in casa, sbancano 112-103 il parquet degli Indiana Pacers. Gli ospiti la spuntano con un gran quarto periodo (39-28) e grazie a sette uomini in doppia cifra fra cui Marc Gasol da 20 punti e Mike Conley da 13 e 10 assist. Ai Pacers non bastano i 20 di George Hill.