Nba: Belinelli trascina gli Hornets, Denver stende Cleveland

Prestazione da urlo di Marco Belinelli che mette a referto 20 punti in 21 minuti (per lui anche 3/5 da tre), gioca un primo tempo da favola e tiene viva la speranza di Charlotte di strappare l'ultimo posto disponibile per i playoff a Est. Il successo degli Hornets arriva nel finale grazie a una splendida rimonta da -9 a 2 minuti e 14 secondi dalla sirena: per Beli e compagni è la terza vittoria di fila ma, con sole 11 partite ancora da giocare prima della conclusione della regular season, non sono ammessi altri passi falsi.



Consolidano l'ottavo posto a Ovest i Denver Nuggets che, costretti a fare di nuovo a meno di Gallinari fermato dall'infortunio al ginocchio, stendono Cleveland e fanno scattare un campanello d'allarme in casa di LeBron James e compagni, non più così sicuri di sé (e soprattutto della loro tenuta difensiva) in vista della post season. Al Pepsi Center finisce 126-113 per i Nuggets (Harris 21, Chandler 18), ai Cavs non bastano i 33 punti di Irving. James si ferma a 18.



Nelle altre partite disputate nella notte, ennesimo capolavoro di Russell Westbrook che, con 18 punti, 11 rimbalzi e 14 assist, festeggia la sua 35esima tripla doppia stagionale e diventa il primo giocatore nella storia dell'Nba a realizzare una tripla doppia senza commettere errori al tiro: per lui 6/6 dal campo e 6/6 dalla lunetta. La festa è completa perché i Thunder battono nettamente i Sixers (122-97). Sorride anche Boston che, grazie ai 25 punti di Thomas, piega la resistenza di Indiana: finisce 109-100 per i Celtics, ai Pacers non servono i 37 di George. Washington batte Atlanta 104-100 con Beal e Wall che firmano 50 punti in due (28+22), i Bulls hanno la meglio sui Pistons (117-95) grazie a un Mirotic in gran forma che firma la sua migliore prestazione stagionale (28 punti). Antetokounmpo ne fa 32 nel successo dei Bucks a casa Kings (116-98), i Jazz stendono i Knicks (108-101) con 35 punti di Gobert (il suo massimo in carriera).