Nba: Belinelli show, gli Hornets risorgono

8 febbraio 2017

Charlotte ritrova il sorriso dopo 7 ko di fila e lo fa proprio contro Brooklyn, ultima squadra battuta lo scorso 21 gennaio. Dopo aver chiuso avanti di 17 punti il primo tempo, gli Hornets subiscono il ritorno dei Nets ma vengono salvati dall'ottima prestazione di Belinelli che, nell'ultimo parziale, sigla 10 dei suoi 17 punti con quattro liberi messi a referto nei secondi conclusivi. Sono 17 anche i punti di Kemba Walker e Nicolas Batum. A Brooklyn non bastano i 22 di Bojan Bogdanovic, che sigla anche tre triple nel finale. Per i Nets, in crisi nera, matura la decima battuta d'arresto consecutiva.



Tutto fin troppo semplice, invece, per i Rockets che passeggiano sui Magic amministrando nell'ultimo quarto l'ampio vantaggio accumulato durante l'incontro consolidando così il terzo posto a Ovest alle spalle di Warriors e Spurs. Harden 'si limita' a siglare 25 punti. Houston porta ben sette giocatori in doppia cifra con 16 triple a bersaglio, 10 in più di Orlando che milita nelle zone basse della classifica a Est nonostante un Serge Ibaka da 28 punti.



Il canestro a 0"9 dalla sirena siglato da C.J. McCollum (32 punti totali) rovina la festa a Dirk Nowitzki, tornato in grande spolvero con la miglior prova stagionale da 25 punti. Si ferma a quattro la striscia di gare vincenti in casa per Dallas che perde contro Portland, diretta rivale per l'ottavo posto a Ovest. Per i Trail Blazers da segnalare anche la prova di Damian Lillard che chiude con 29 punti.