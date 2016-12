Nba: Belinelli resta a secco, Sacramento sconfitta

14 marzo 2016

Serata storta per Belinelli, che conferma con gli 0 punti in 11 minuti della Sleep Train Arena di non riuscire a trovare la continuità sperata coi suoi Kings: l'azzurro, nelle ultime dieci partite, viaggiava alla discreta media di 8,4 punti in 19,6 minuti. Una media sporcata dalla prova contro Utah, che sembra essersi ripresa dopo la serie di sconfitte inanellata nel post All-Star Game. I Jazz avevano già mostrato segnali di risveglio contro Washington, a Sacramento arriva la conferma grazie ai 28 punti con 14 rimbalzi di un sempre più solido Derrick Favors.



Torna solido anche LeBron, criticato nelle ultime settimane per una regular season al di sotto dei suoi standard: il 'Re' si riprende lo scettro allo Staples Center con 27 punti e 3/4 da tre punti. Settima vittoria di Cleveland in casa dei Clippers negli ultimi dieci anni, ancora una volta James ha la meglio su Chris Paul. Ultimo confronto tra Carmelo Anthony e Kobe Bryant: i Knicks hanno la meglio dei Lakers col punteggio di 90-87 grazie alla tripla nel finale di Calderon, 'Melo' mette a segno 26 punti e vince il duello con la leggenda di LA (14 a referto per Kobe).