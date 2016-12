Nba, Belinelli: "L'anello? Credo vinca Golden State"

29 maggio 2015

Dopo essere stato eliminato al primo turno dei playoff Nba con San Antonio, Marco Belinelli adesso scommette su Golden State (in finale contro Cleveland) per la vittoria dell'anello: "Mi sbilancio, penso vincano i Warriors - dice in esclusiva a SportMediaset -. Stanno facendo una stagione clamorosa e hanno Curry che è un giocatore fantastico". Il futuro del Beli rimane incerto: "Io sono free agent e potrei rimanere a San Antonio così come, invece, potrei cambiare squadra".

Belinelli racconta il segreto per raggiungere certi livelli negli Stati Uniti e fissa già il prossimo traguardo: "L'Nba è un mondo difficile, ho lavorato tanto e sodo per conquistarmi ogni secondo in campo. Ho dovuto combattere molto, però alla fine io ci ho sempre creduto e ho sempre cercato di dimostrare quello che posso fare. Vincere un titolo è stato qualcosa di spettacolare, soprattutto perché c'erano t6ante persone che non credevano in me. Questo non vuol dire che non abbia più motivazioni, perché la voglia di vincere rimane. Ora c'è un Europeo importante con la nazionale e ho voglia di riportare l'Italia ai livelli in cui deve essere".