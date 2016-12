Nba, Belinelli: futuro incerto agli Spurs

27 giugno 2015

Dall'1 luglio aprirà ufficialmente il mercato dei free agent in Nba e c'è grande curiosità per capire se Marco Belinelli troverà un accordo per restare ai San Antonio Spurs o tenterà una nuova avventura altrove che gli possa dare sempre la possibilità di giocare per il titolo e magari un contratto più remunerativo. Secondo Espn però la situazione dell'azzurro non è una priorità degli Spurs, concentrati sul rinnovo di Kawhi Leonard e l'assalto a LaMarcus Aldridge, oltre a capire se Tim Duncan e Manu Ginobili proseguiranno per un'altra stagione ancora.