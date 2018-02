Nba: Belinelli firma con Philadelphia

11 febbraio 2018

A caccia di nuove motivazioni, e soprattutto di una squadra che potesse garantirgli spazio e in lotta per i playoff. Per questo Marco Belinelli ripartirà da Philadelphia. Dopo aver ufficializzato la separazione con gli Atlanta Hawks, fanalino di coda della Eastern Conference, la guardia azzurra verrà ufficializzata dai Sixers soltanto tra 24 ore, lunedì dopo le visite mediche quando saranno passate le ore in cui una squadra con il bilancio a posto avrebbe potuto ereditare il suo vecchio contratto da 6 milioni e mezzo di dollari. Ma l’affare è fatto, come confermato su Twitter dallo stesso Belinelli, che si accaserà a Philadelphia fino al termine della stagione. Il suo ruolo sarà quello di “sesto uomo” a caccia di un posto nei playoff.



Belinelli ai Sixers, dunque, la nona squadra delle sue undici stagioni in Nba. Una scelta di testa e di cuore quella del 31enne che era stato corteggiato negli ultimi giorni da tante big: da Houston a Golden State fino a Boston. Grandi, ma che non avrebbero potuto garantire a Belinelli lo spazio che cercava, giusto dunque mirare verso Philadelphia (al momento ottava forza della Eastern Conference) in una squadra giovane e laddove la sua esperienza potrà essere d’aiuto possibilmente già da mercoledì, quando dovrebbe debuttare contro Miami, almeno che le faccende burocratiche non vengano sistemate addirittura entro lunedì sera quando ci sarà da sfidare New York. Per Belinelli parte una nuova sfida: mesi importanti prima dell’estate quando sarà nuovamente libero di cercarsi una squadra.