Nba: Belinelli cade contro Indiana, Portland ferma San Antonio

16 marzo 2017

Nella notte Nba i Pacers vincono 98-77 e condannano gli Hornets alla terza sconfitta consecutiva. Con questo ko Charlotte abbandona forse definitivamente le speranze di playoff. Alla franchigia del North Carolina non bastano gli 11 punti di Marco Belinelli, per Indiana sono 39 quelli realizzati da Paul George. Portland ferma la corsa di San Antonio imponendosi 110-106 in Texas con 36 punti di Damian Lillard contro i 34 di Kawhi Leonard.