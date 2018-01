Nba: Belinelli brilla ma esulta Phoenix, Cleveland ritrova la luce con Thomas

3 gennaio 2018

Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers 127-110

Riprende la corsa di Cleveland, a secco di vittorie da prima di Natale. Contro Portland il risultato resta in bilico solo fino a metà gara, poi i Cavs trascinati da LeBron James (24 punti), Kevin Love (19) e Isaiah Thomas (17 alla sua prima in squadra) prendono il largo. Per i Blazers non bastano i 25 punti di Damian Lillard e un ottimo Jusuf Nurkic, Cleveland mette la freccia dal terzo quarto e diventa inarrestabile fino al 127-110 finale.



Phoenix Suns-Atlanta Hawks 104-103

Non bastano i 16 punti di Marco Belinelli per evitare la sconfitta ad Atlanta. Gli Hawks sprecano clamorosamente nel finale certi di avere la partita in pugno e subiscono il ritorno di Phoenix. Dal 91-100 si spegne la luce e sale in cattedra Devin Booker, che corona una prestazione da 34 punti complessivi trascinando quasi da solo i Suns alla rimonta.



New York Knicks-San Antonio Spurs 91-100

La vittoria contro i Pelicans aveva solo illuso i Knicks, che contro San Antonio riprendono la caduta libera trovando la quinta sconfitta nelle ultime sei partite. Gli Spurs ipotecano la vittoria dal secondo quarto, sopra le righe LaMarcus Andridge (29 punti) e Kawhi Leonard (28 punti, 8 rimbalzi e 4 assist) per un blitz a Madison Squadre Garden che vale il momentaneo terzo posto in Western Conference.



Sacramento Kings-Charlotte Hornets 111-131

Gli Hornets non concedono sconti e chiudono la gara nei primi due quarti. Troppo il margine di +20 per credere in un ritorno di Sacramento che non cerca mai una vera reazione. I Kings vanno al tappeto nonostante un buon Zach Randolph (24 punti e 10 rimbalzi) e incassano la quinta sconfitta in sei gare.



Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies 113-105

Brilla la luce di Lou Williams nel successo dei Clippers su Memphis. La guardia chiude con 33 punti a referto regalando a Los Angeles la quarta vittoria di fila, la sesta in sette partite, al termine di una gara in equilibrio fino all’ultimo quarto. I Grizzlies sembrano reggere punto su punto fino a quando Sam Dekker e Jawun Evans non decidono di regalare il massimo vantaggio all’inizio dell’ultima frazione.