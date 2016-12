Nba: Bargnani verso i Kings di Belinelli

12 luglio 2015

TORNA LA COPPIA CON BELINELLI

Per Bargnani, reduce da due stagioni falcidiate dagli infortuni con i Knicks (solo 71 gare giocate sulle 164 disponibili), sarebbe la prima volta in carriera nella Western Conference visto che finora ha giocato sempre ad Est, prima a Toronto e poi appunto a New York. Sacramento non sembra abbia molto da offrigli - si parla di circa 2 milioni di dollari a stagione - visto che, oltre a Beli, ha già preso Rajon Rondo, Caron Butler e Kostas Koufos, ma il Mago ha sempre ribadito la sua volontà di restare negli Stati Uniti piuttosto che tornare in Europa, dove il Feberbahce era pronto a un'offerta importante.

Se si concertizzerà questa trattativa, Bargnani tornerà a fare coppia con Marco Belinelli: i due, oltre a condividere la maglia azzurra della Nazionale (sono attesi ad un grande Europeo con Gallinari e Datome), sarebbero nuovamente compagni di squadra dopo l'esperienza ai Toronto Raptors del 2009-10.