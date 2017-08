Nba, arrestato Zach Randolph: possesso e spaccio di droga

11 agosto 2017

Zach Randolph, 2 volte All Star NBA, è stato arrestato a Los Angeles, accusato di possesso e spaccio di marijuana. Il 36enne dei Sacramento Kings è stato portato in una stazione di polizia alle 4.30 am e rilasciato dopo aver pagato 20.000 dollari di cauzione. Il suo arresto e quello di un altro uomo hanno scatenato una mega rissa nella comunità afro-americana di Watts, nel centro di LA. 5 auto della polizia sono state distrutte ma non risultano feriti.